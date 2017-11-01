Прикоснуться к "великому": потомок династии Романовых вымазал своей кровью часы "Ракета" для продажи (видео)

Российский часовой бренд Raketa к 100-летию Октябрьской революции выпустит часы под названием «Революция» с кровью художника Ростислава Романова, двоюродного правнука Николая II. Об этом сам Романов заявил в рекламном ролике, опубликованном на Youtube-канале Russian Watches Raketa. Как отметил потомок царя, это «часы, которые заставят нас задуматься дважды перед тем, как поднять бокал шампанского с привкусом крови».

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Романов выступил как дизайнер коллекции часов. На видео он лезвием делает порез на пальце и выдавливает кровь на заготовках часов. Он говорит, что идея заключается в том, чтобы напомнить, что революция была «страшной трагедией, повлекшей за собой страдания и смерть многих людей из всех слоев русского общества».

«Мы получили на ролик много положительных отзывов от тех, кто поддерживает нашу инициативу. Мы также столкнулись с отрицательными откликами от некоторых людей, которые почувствовали себя оскорбленными этим роликом. Я искренне приношу свои извинения перед этими людьми, так как я хотел, наоборот, попытаться всех объединить в память о всех, кем бы они ни были, кто погиб в трагических обстоятельствах, вызванных революцией», — говорится в сообщении от имени Романова, размещенном в описании видео.