"Война? Декоммунизация? Нет, не слышали": под Одессой школьников зомбируют Лениным и флагом СССР (фото)

В селе Утконосовка на юге Одесской области пятиклассникам выдали советские учебники русского языка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист 1+1 Андрей Цаплиенко.

"Оккупация начинается с головы. Причем, с детской. И враги это хорошо понимают. Эти учебники русского языка на днях выдали пятиклассникам", - говорится в его сообщении, к которому прилагаются фото.

По словам журналиста, на первой странице цитата Ленина, причем, под ней подписано не просто "В.И.", а с пиететом и полностью – "Владимир Ильич Ленин". Далее, продолжил он, дается установка "русский – язык международного общения". А также исчерпывающее объяснение, почему русским не нужен переводчик.

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"Такие слова как советы, колхоз, комсомол, пятилетка вошли без перевода в другие языки мира". Интересно, как учитель русского языка в Утконосовке объясняет современным детям значение этих несуществующих понятий? Вообще-то, колхоз, комсомол, пятилетка - это самый настоящий коммунистический новояз, исковеркавший, а не украсивший русский язык", - подчеркнул Цаплиенко.

Журналист пролистал учебник до девятой страницы, а там написано: "красный флаг нашей страны – флаг мира". "Возможно, директор Утконосовской школы не знает, что у нашей страны совсем другие символы независимости. А той страны, периметр которой помечали красными флажками, давно уже нет. Более четверти века, если быть точным", - выразил он возмущение.

"По этим мантрам русский язык в Утконосовке изучали и в девяносто седьмом, и в две тысячи первом, и в две тысячи восьмом. Оккуппант не только на востоке. Он - в голове. Если не у каждого, то у многих. И теперь ясно, как он туда попадает. Война? Декоммунизация? Нет, не слышали", - подытожил журналист.

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