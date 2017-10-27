В Одессе грузовик заблокировал движение трамваев в утренний час пик

Многотонный грузовик остановил десятки трамваев в Одессе. Загруженная фура, которая выезжала с территории завода, сломалась прямо на путях. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На маршруте, который соединяет спальный район "Поселок Котовского" с центром, в час пик остановился весь электротранспорт. В пробке с обеих сторон выстроилось по полтора десятка трамваев. Стояли почти час, пока другая фура не отбуксировала сломанную с рельсов.

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Пассажиры вынуждены были выходить из вагонов и добираться на работу пешком.

Как сообщал УНИАН, под Одессой на трассе столкнулись три грузовика. В результате происшествия погиб мужчина.