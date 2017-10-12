В России выпустили новую банкноту с изображением оккупированного Севастополя (фото)

В России представили новую банкноту номиналом 200 рублей с изображением символов временно оккупированного Севастополя. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, новые купюры презентовала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы оккупированного Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит обращение.

Отвечая на вопрос, как скажется на авторитете рубля изображение на купюрах оккупированных территорий, Набиуллина заявила, что это «никакого ущерба не нанесет позиции рубля».

«Стоимость рубля, уважение к рублю во многом определяется состоянием российской экономики, ее ростом, мощью государства, наличием золотовалютных резервов. Символы были отобраны для отображения на купюрах населением России», - сказала Набиуллина.

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По ее словам, россияне хотят видеть оккупированные территории на денежных знаках.

Кроме того, глава центробанка представила банкноту номиналом 2 тыс. рублей. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение ₽ (символа рубля) на новых банкнотах появилось в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5 тыс. заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3 млн человек, были определены победители – символы Дальнего Востока и оккупированного Севастополя.