Спецслужбы России блокировали проукраинских активистов в Facebook во время вторжения в Крым – СМИ

Россия во время аннексии Крыма использовала правила Facebook, чтобы убрать проукраинские комментарии и добиться преимущества в информационном пространстве. Об этом говорится в сюжете американского телеканала MSNBC со ссылкой на публикацию The Daily Beast.

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По данным журналистов, российские спецслужбы находили в социальной сети проукраинских активистов и жаловались на их сообщения, утверждая, что посты содержат порнографию или другой запрещенный контент.

Такие жалобы направлялись сотни раз, что приводило к блокированию аккаунта.

"Таким образом Facebook помогал российскому правительству заглушить голоса оппозиции к России в то время, как проводилось вторжение", – говорится в сюжете.

Бывший помощник госсекретаря США по стратегическим цифровым технологиям Мойра Вейлан подтвердила эту информацию.

"Это – 100% правда. Многие из нас в Государственном департаменте пытались помочь коллегам в Украине, Грузии и в других местах. Facebook просто не отвечал на запросы", – написала она в Twitter.