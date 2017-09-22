Россиянин забил до смерти жену телевизором

Суд Воронежской области приговорил 35-летнего жителя Семилукского района к 10 годам колонии строгого режима за убийство жены. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба СК РФ.

Это произошло еще 28 января 2017 года. Мужчина искал свою гражданскую жену и нашел ее у своего друга.

Мужчины и женщина распивали алкоголь. Внезапно пьяный муж "предъявил жене претензии по поводу ее нахождения в квартире чужого мужчины".

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Ссора вскоре переросла в драку. Ревнивый муж избил свою жену: удары наносил руками, ногами, табуреткой и телевизором. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

В ходе расследования выяснилось, что осужденный угрожал убийством знакомому, а также совершил кражу имущества и угнал автомобиль у односельчан.