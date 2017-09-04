В РФ готовят законопроект по депортации иностранцев за "нежелательное поведение"

Совет Федерации (верхняя палата парламента РФ) готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранцев из России за "нежелательное поведение".

Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на источники в парламентских кругах.

Под "нежелательным поведением" подразумевается деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности РФ. Россиянам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны.

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Документ планируют внести в Госдуму РФ уже в начале 2018 года, законопроект дополнит уже существующий закон "О нежелательных организациях", который был принял два года назад.

Данная новость вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

"Следующий за нежелательные мысли, даешь "1984" в массы!", "Желание хороших дорог, качественного здравоохранения, видимо, станут "нежелательным поведением", "Опять кругом враги народа. Ничему жизнь не учит", "Тиски сжимаются", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.