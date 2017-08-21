Кремль привлек сайт знакомств для повышения явки на выборах - СМИ

Российские власти решили привлечь сайт знакомств «Мамба» для повышения явки среди молодежи на губернаторских выборах. Если эксперимент удастся, его могут использовать во время президентской кампании в 2018 году. Об этом пишет «Дождь», со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю.

Сообщается, что Служба знакомств «Мамба» выпустила приложение под названием «Вместе на выборы» — оно доступно для скачивания на iPhone и Android. Дизайн приложения полностью совпадает с приложением основного сервиса, а при запросе технической поддержки приложение отправляет на страничку Mamba.ru.

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Издание поясило, что в приложении молодым людям предлагается найти себе пару, встретиться в единый день голосования на выборах губернатора 10 сентября (проходят в 16 регионах России) и вместе проголосовать. При поиске пары дается фотография «кандидата» и предлагается ответить на вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?». При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: «Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября». После этого пользователи получают возможность переписываться. Также в приложении можно найти избирательный участок, удобный обоим пользователям.

"Генеральный директор «Мамбы» Андрей Бронецкий сказал журналистам, что запустить такое приложение им «посоветовали». На уточняющие вопросы, была ли это администрация президента или Центризбирком, он не ответил, предложив перезвонить на следующий день. ЗАО «Мамба» через кипрский оффшор на 31% принадлежит Mail.ru Алишера Усманова, основным акционером себя называет группа «Финам»", - сказано в статье.

Два человека, близких к администрации Путина, сказали журналистам, что идея разработки такого приложения принадлежит технологам, которые сотрудничают с внутриполитическим блоком Кремля.