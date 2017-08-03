Хук от пьяного россиянина: напавший на журналиста НТВ оказался знакомым террориста Губарева (фото)

Версия пропагандистов росТВ о том, что напавший во время прямого эфира на корреспондента НТВ пьяный мужчина в футболке "Оплота" является "сторонником Украины" и "покрывал матом Россию", - ложь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, а в качестве доказательства опубликовал совместную фотографию нападавшего с одним из бывших главарей террористов Павлом Губаревым.

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"В помощь роспропагандистам НТВ публикую фото этого якобы "проукраински" настроенного гражданина РФ вместе с терористом Павлом Губаревым, для полноты картины вашей лжи, так сказать", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, пропагандисты телеканала RT вновь "блеснули" фейком: в своем сюжете они рассказали о том, что мужчина в майке "Оплот", ударивший журналиста НТВ в прямом эфире, выступал с проукраинских позиций.

2 августа в Парке Горького в Москве, где традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента прокремлевского телеканала НТВ. Это произошло в прямом эфире. На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, сказав: "это моя страна" и "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть.