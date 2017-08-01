На репетиции парада ВМФ "орлы" Путина не увидели в нем главнокомандующего (видео)

На портале YouTube появился видеоролик, на котором видно, как во время торжественного мероприятия министра обороны России Сергея Шойгу назвали верховным главнокомандующим.

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На видео к Шойгу обращается адмирал и называет его «товарищ верховный главнокомандующий». Шойгу что-то бормочет и уходит.

Отметим, что в соответствии со статьей 87 Конституции РФ верховным главнокомандующим Вооруженными силами является президент Российской Федерации.

В телеграм-канале близкого к агентству Life паблика Mash отмечено, что мероприятием была репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ. Указано, что Шойгу в данном случае играл роль Владимира Путина.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге 30 июля. Путин в сопровождении Сергея Шойгу совершил обход выстроившихся кораблей. Путин поздравил экипажи кораблей с Днем Военно-морского флота.