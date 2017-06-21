Путин опозорился перед американцами с видеозаписью ударов якобы российской авиации из-за Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что запись авиаудара, показанная Владимиром Путиным режиссеру Оливеру Стоуну, принадлежит Министерству обороны РФ, и сообщения о том, что на видео показаны действия не российской авиации, неверны и неуместны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить, что на записи действительно показаны действия российской авиации в Сирии.

«Оно неверно (подобное утверждение). Могу подтвердить. Это материалы Министерства обороны, это часть их доклада президенту. Министр обороны это презентовал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну. Такие утверждения неверны и неуместны», - сказав Песков.

На вопрос, кому принадлежит мобильный телефон, с которого президент показал запись, тогда как Путин часто упоминал, что не пользуется сотовым телефоном, Песков ответил: «Одному из сотрудников».

На уточняющий вопрос, сотруднику какого именно ведомства или органа принадлежал телефон, Песков сказал: «Обеспечивающих работу президента».

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Как сообщалось, в сериале «Путин» американского режиссера Стоуна российский президент показал видео, где, по его словам, зафиксирована «работа» авиации РФ в Сирии.

Вместе с тем журналисты выяснили, что на самом деле на том видео американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане в 2009 году. При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке.