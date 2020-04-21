Сорвался и разбился: россиянин погиб, пытаясь по связанным шторам сбежать из обсерватора

На следующий день его должны были выписать.

В российском городе Вилюйске Якутской области 52-летний мужчина погиб, попытавшись сбежать из обсерватора, куда его поместили из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Читайте такжеВ Москве соцработники бросили на лавочке умирать женщину с подозрением на пневмонию (видео)Как пишет «Сноб», мужчина пытался вылезти через окно третьего этажа, но сорвался и разбился. Это была не первая его попытка к бегству. В обсерватор его поместили потому, что он контактировал с женщиной, у которой подтвердилось заражение. У него самого тесты были отрицательные, 21 апреля его должны были выписать.

Инцидент произошел в ночь на 21 апреля. Изначально, 16 апреля, мужчина поступил в хирургическое отделение Вилюйской ЦРБ с ножевым ранением. Ранее он неоднократно был судим, злоупотреблял алкоголем, не работал.

В больнице он мог контактировать с 61-летней женщиной, зараженной коронавирусом, поэтому его поместили на карантин. С 16 апреля он дважды пытался сбежать, но его ловила охрана. Ночью 21 апреля он пытался спуститься с третьего этажа по связанным шторам.

Ранее УНИАН писал, что в России протестуют против режима самоизоляции.