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В России протестуют против режима самоизоляции, есть задержанные (видео)

14:40, 20 апреля 2020
Русский міръ
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Участники схода требуют объяснений / скриншот

В России в центре Владикавказа около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса.

Читайте такжеРоссияне избили бригаду скорой, приехавшей взять анализы на коронавирус (видео)Нескольких человек уже задержали. Сообщается, что это были двое организаторов акции. Видео схода публикуют в Twitter.

Участники схода требуют от властей региона, чтобы те «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

«Битаров, выходи!» - кричат протестующие у дома правительства главе республики Вячеславу Битарову.

Вскоре Битаров вышел к ним:  «Не я придумал эту болезнь. От этой болезни есть одно лечение - сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно - сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали».

Один из протестующих на это прокричал: «Во многих странах деньги людям дают».

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