В России протестуют против режима самоизоляции, есть задержанные (видео)

Среди задержанных - организаторы акции.

В России в центре Владикавказа около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса.

Читайте такжеРоссияне избили бригаду скорой, приехавшей взять анализы на коронавирус (видео)Нескольких человек уже задержали. Сообщается, что это были двое организаторов акции. Видео схода публикуют в Twitter.

Участники схода требуют от властей региона, чтобы те «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

«Битаров, выходи!» - кричат протестующие у дома правительства главе республики Вячеславу Битарову.

Вскоре Битаров вышел к ним: «Не я придумал эту болезнь. От этой болезни есть одно лечение - сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно - сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали».

Во Владикавказе глава Северной Осетии Битаров вышел к протестующим и обвинил в мерах по самоизоляции федеральный центр.



Битаров: «Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали»



Один из протестующих: «Во многих странах деньги людям дают» pic.twitter.com/aM3fjcFNRu — Зелёная Лента (@zelenayalenta) April 20, 2020

Один из протестующих на это прокричал: «Во многих странах деньги людям дают».

Ранее УНИАН писал, как в Москве соцработники бросили на лавочке умирать женщину с подозрением на пневмонию.