Отключили все: в России семья в собственной квартире ушла в глубокую самоизоляцию

Семью из Карелии искали три недели, а они оказались дома.

В Петрозаводске (Карелия) три недели искали семью с двумя детьми, которая ушла в глубокую самоизоляцию в собственной квартире.

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Об этом сообщает «Интерфакс».

Родители, воспитывающие сыновей четырёх и 15 лет, ушли в самоизоляцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Они не отвечали на телефонные звонки, перестали пользоваться социальными сетями и никому не открывали дверь.

Следователи 15 апреля осмотрели их квартиру и не нашли криминальной составляющей в отсутствии карельцев. Тем не менее, начатая 9 апреля проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, в России жительницу Южно-Сахалинска оштрафовали за нарушение карантина из‑за ошибки системы распознавания лиц.