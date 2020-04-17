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Отключили все: в России семья в собственной квартире ушла в глубокую самоизоляцию

11:35, 17 апреля 2020
Русский міръ
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Родители боялись заразиться коронавирусом / фото: УНИАН

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Об этом сообщает «Интерфакс».

Родители, воспитывающие сыновей четырёх и 15 лет, ушли в самоизоляцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Они не отвечали на телефонные звонки, перестали пользоваться социальными сетями и никому не открывали дверь.

Следователи 15 апреля осмотрели их квартиру и не нашли криминальной составляющей в отсутствии карельцев. Тем не менее, начатая 9 апреля проверка продолжается.

Как сообщал УНИАН, в России жительницу Южно-Сахалинска оштрафовали за нарушение карантина из‑за ошибки системы распознавания лиц.

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