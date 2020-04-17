Отключили все: в России семья в собственной квартире ушла в глубокую самоизоляцию
11:35, 17 апреля 2020Русский міръ
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Семью из Карелии искали три недели, а они оказались дома.
Родители боялись заразиться коронавирусом / фото: УНИАН
В Петрозаводске (Карелия) три недели искали семью с двумя детьми, которая ушла в глубокую самоизоляцию в собственной квартире.
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Об этом сообщает «Интерфакс».
Родители, воспитывающие сыновей четырёх и 15 лет, ушли в самоизоляцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Они не отвечали на телефонные звонки, перестали пользоваться социальными сетями и никому не открывали дверь.
Следователи 15 апреля осмотрели их квартиру и не нашли криминальной составляющей в отсутствии карельцев. Тем не менее, начатая 9 апреля проверка продолжается.
Как сообщал УНИАН, в России жительницу Южно-Сахалинска оштрафовали за нарушение карантина из‑за ошибки системы распознавания лиц.
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