Россиянку оштрафовали за нарушение карантина, пока та находилась дома

Суд Южно-Сахалинска оштрафовал ее на 15 тыс. рублей.

В России жительницу Южно-Сахалинска оштрафовали за нарушение карантина из‑за ошибки системы распознавания лиц.

Женщина утверждает, что из дома не выходила, а на фото кто-то другой, причем моложе ее на лет 10, сообщают российские СМИ.

Суд Южно-Сахалинска оштрафовал ее на 15 тыс. рублей на основании записи с камеры видеонаблюдения, которая "опознала нарушительницу" на улице, далеко от ее места жительства.

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Семья приехала из Томска в Южно-Сахалинск 5 апреля, в аэропорту они сфотографировались для системы "Безопасный город" и отправились домой на двухнедельный карантин.

11 апреля их посетил полицейский с протоколом, в котором сообщалось, что камера видеонаблюдения зафиксировала женщину на улице Комсомольская. Сама оштрафованная уверяет, что на записи другой человек.

"Я сразу сказала, что не похожа. И сам полицейский даже говорит: "Повернитесь в три четверти. Ну да, на фото не похожа". Но он сказал, порог схожести выставлен 50%, и на той записи определено сходство со мной на 60%. И всех, кто выше 50%, они косят под одну гребенку", - заявила она.

Как сообщал ранее УНИАН, 39-летняя жительница Кемеровской области (Россия) пыталась замаскировать запой под карантин.