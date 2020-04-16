Президент РФ заявляет, что после того, как Россия «заставит отступить угрозу, с которой столкнулась сейчас», празднования будут проведены.

Президент России Владимир Путин отложил все массовые мероприятия к 9 мая, в том числе парад на Красной площади из-за угрозы заражения коронавируса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил в ходе заседания российского Совбеза..

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«Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Риски связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. Это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, запланированные к 75-летию великой Победы», - сказал Путин.

По его словам, после того, как Россия «заставит отступить угрозу, с которой столкнулась сейчас», празднования будут проведены.

«В нынешнем 2020 году, тем более что весь год объявлен в России годом памяти и славы», - добавил президент.

Путин заверил, что будет парад на Красной площади и Марш бессмертного полка.

Как сообщал ранее УНИАН, в России жительницу Южно-Сахалинска оштрафовали за нарушение карантина из-за ошибки системы распознавания лиц. Женщина утверждает, что из квартиры не выходила, а на фото кто-то другой, к тому же моложе ее на лет 10.