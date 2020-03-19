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Путин заявил, что не "царствует", но при желании народа готов остаться во власти навсегда

10:28, 19 марта 2020
Русский міръ
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REUTERS

Об этом он сказал госагентству ТАСС.

Так, отвечая на вопрос журналиста, что ждёт Россию в 2024 году и навсегда ли он у власти, Путин сказал: «Если Вы захотите. Вы хотите этого?».

На вопрос, в каком качестве он видит себя после завершения президентских полномочий в 2024 году, Путин сказал: «Не знаю, посмотрим. Впереди ещё много времени».

По словам президента РФ, он понимает, что в ситуации неопределенности «элиты нервничают».

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«Это, правда, минус, разбалансировка. Возможна разбалансировка такая. Я отдаю себе в этом отчёт. Но всё-таки первичный источник власти — это народ», - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что у него еще 4 года президентства, и сейчас нет ответа, останется ли он «у руля» России и в каком качестве.

Отвечая на вопрос, как он относится, что его называют царем, Путин сказал: «Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день».

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Как сообщал УНИАН, 10 марта Путин объявил о готовности снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

11 марта Госдума и Совет федерации одобрили закон с поправками в Конституцию РФ, включающие в себя норму об "обнулении" президентских сроков Путина.

16 марта Конституционный суд России признал закон о поправках соответствующим Основному закону страны.

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