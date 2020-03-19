Президент России Владимир Путин утверждает, что "первичный источник власти - это народ".

Президент России Владимир Путин заявил, что не «царствует», но при желании народа готов остаться во власти навсегда.

Об этом он сказал госагентству ТАСС.

Так, отвечая на вопрос журналиста, что ждёт Россию в 2024 году и навсегда ли он у власти, Путин сказал: «Если Вы захотите. Вы хотите этого?».

На вопрос, в каком качестве он видит себя после завершения президентских полномочий в 2024 году, Путин сказал: «Не знаю, посмотрим. Впереди ещё много времени».

По словам президента РФ, он понимает, что в ситуации неопределенности «элиты нервничают».

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«Это, правда, минус, разбалансировка. Возможна разбалансировка такая. Я отдаю себе в этом отчёт. Но всё-таки первичный источник власти — это народ», - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что у него еще 4 года президентства, и сейчас нет ответа, останется ли он «у руля» России и в каком качестве.

Отвечая на вопрос, как он относится, что его называют царем, Путин сказал: «Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день».

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Как сообщал УНИАН, 10 марта Путин объявил о готовности снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

11 марта Госдума и Совет федерации одобрили закон с поправками в Конституцию РФ, включающие в себя норму об "обнулении" президентских сроков Путина.

16 марта Конституционный суд России признал закон о поправках соответствующим Основному закону страны.