РПЦ придумала свой метод борьбы с коронавирусом: двойная доза вина во время причастия

Причастие также решили проводить при использовании одноразовой посуды.

Российская православная церковь будет вносить свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса - прихожанам во время причастия будут наливать двойную порцию вина.

Об этом сообщил член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, прихожанам запретили целовать иконы, а причастия стали проводить из одноразовой посуды. Он также утверждает, что коронавирусом невозможно заразиться во время евхаристии, поскольку в кагоре содержится алкоголь.

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"Мы в храме сделали так, что действительно стали добавлять в два раза больше именно вещества, то есть вина, при подготовке к совершению литургии. Мы крест прикладываем, просто прихожане приклоняют главу, мы благословляем их, касаясь крестом без целования. А запивка как таковая является просто приходской традицией. Например, в ряде поместных церквей вообще не существует такой традиции, как запивать причастие. Там люди причащаются и уходят без запивки. Это оставляем на усмотрение прихожан и предоставляем одноразовые стаканчики для запивки", - пояснил он.

Ранее РПЦ призвала православных в Италии не закрывать храмы из-за вспышки смертельного COVID-19, на чем настаивает итальянская власть.