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В России нашли контейнер с десятками зарезанных собак и кошек (видео 18+)

13:51, 09 марта 2020
Русский міръ
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Власти заявили, что собаки подверглись эвтаназии / фото УНИАН

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«Вчера ночью волонтеры вскрыли контейнер на заднем дворе пункта передержки, там оказалось около 100 трупов животных. Всех перебили», — сообщила зоозащитница Злата Сычева, передают российские СМИ.

По ее словам, в данное время на месте работают сотрудники полиции.

Работники пункта передержки заявили, что все претензии следует направлять республиканскому департаменту ветеринарии. В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что все было законно, — эвтаназии подвергли 72 собаки, которые якобы контактировали с инфицированной бешенством особью.  Мэр Якутска заявила, что она не давала таких указаний. 

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