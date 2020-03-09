В России нашли контейнер с десятками зарезанных собак и кошек (видео 18+)

Контейнер с трупами животных находился в пункте передержки.

В Российском Якутске волонтеры обнаружили контейнер с десятками собак и кошек с перерезанным горлом.

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«Вчера ночью волонтеры вскрыли контейнер на заднем дворе пункта передержки, там оказалось около 100 трупов животных. Всех перебили», — сообщила зоозащитница Злата Сычева, передают российские СМИ.

По ее словам, в данное время на месте работают сотрудники полиции.

Работники пункта передержки заявили, что все претензии следует направлять республиканскому департаменту ветеринарии. В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что все было законно, — эвтаназии подвергли 72 собаки, которые якобы контактировали с инфицированной бешенством особью. Мэр Якутска заявила, что она не давала таких указаний.