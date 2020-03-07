Для "казаков" с Кубани: россияне пустили рельсовый автобус в оккупированный Крым
Кремль пустил рельсовый автобус из оккупированного Крыма в российскую Анапу.
Об этом пишут российские СМИ.
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Автобус оккупантов пересечет границу между аннексированным Крымом и Краснодарским краем и Керченский пролив по железнодорожному пути Крымского моста.
На пути он сделает две остановки в России: на станции Тамань-Пассажирская и Юровская.
В расписании – рейсы из Кубани в оккупированный Крым.
Как сообщал УНИАН, в аннексированный Симферополь прибыл первый поезд из Москвы. В честь события оккупационная власть устроила целое шоу, которое в сети высмеяли.
Протяженность Крымского моста - 19 км. Мост соединяет незаконно аннексированный Крым с РФ. В июле 2018 года на Крымском мосту уложили первые рельсы. Движение по мосту через Керченский пролив для легкового и пассажирского транспорта оккупанты открыли 16 мая 2018 года. Движение большегрузов разрешено с 1 октября.