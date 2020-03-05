Каждая десятая убитая женщина в мире - россиянка

По данным МВД РФ, в 2017 году жертвами преступлений в стране стали 8,5 тысячи женщин.

Почти каждой десятой убитой в мире женщиной является россиянка.

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Это следует из доклада кризисного центра «Анна», сообщает Znak.com.

Согласно данным Управления ООН, в 2017 году были убиты более 87 тысяч жительниц разных стран мира.

По официальной статистике МВД России, в этом же году жертвами преступлений в стране стали 8,5 тысячи женщин.

Авторы доклада отметили, что в 2018 году Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин, в том числе от насилия, и оказалась на одном уровне с Либерией, Габоном, Ираном и ОАЭ.

Отмечается, что жертв насилия в России традиционно обвиняют в том, что они «сами виноваты».

Как сообщал УНИАН, патриарх Кирилл выступил против законопроекта о борьбе с домашним насилием.