Каждая десятая убитая женщина в мире - россиянка
Почти каждой десятой убитой в мире женщиной является россиянка.
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Это следует из доклада кризисного центра «Анна», сообщает Znak.com.
Согласно данным Управления ООН, в 2017 году были убиты более 87 тысяч жительниц разных стран мира.
По официальной статистике МВД России, в этом же году жертвами преступлений в стране стали 8,5 тысячи женщин.
Авторы доклада отметили, что в 2018 году Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин, в том числе от насилия, и оказалась на одном уровне с Либерией, Габоном, Ираном и ОАЭ.
Отмечается, что жертв насилия в России традиционно обвиняют в том, что они «сами виноваты».
Как сообщал УНИАН, патриарх Кирилл выступил против законопроекта о борьбе с домашним насилием.