"Есть что-то опасное": РПЦ осудила закон против домашнего насилия

По словам Кирилла, "некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь посторонних сил".

Патриарх Кирилл выступил против законопроекта о борьбе с домашним насилием.

Об этом он рассказал во время проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.

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«Сегодня рассматриваются проекты закона в Государственной думе, касающиеся борьбы с так называемым семейным насилием. Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть что-то опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в частности в законодательной сфере», – сказал он.

По словам Кирилла, «некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь посторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-то добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье».

Как сообщал УНИАН, в России на 2 месяца арестовали Ивана Казанцева, подозреваемого в убийстве собственного 9-летнего сына.

В суде на вопрос о гражданстве, подозреваемый ответил: «Я ученик Иисуса Христа, у меня нет дома, я странник». Отмечается, что задерживали его на вокзале Уфы, когда тот собирался бежать.