Боевики задержали российского пропагандиста за "разжигание ненависти"

Россиянину может грозить штраф или до 5 лет лишения свободы.

Представители подконтрольной Кремлю власти оккупированной части Донбасса задержали фотографа российского пропагандистского агентства «Россия сегодня».

Об этом говорится в ответе боевиков на запрос агентства.

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В тексте говорится, что россиянина задержали в рамках открытого дела «за действия, направленные на разжигание ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религиозному признаку..., совершенные публично или с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «интернет».

Мужчине может грозить штраф или до 5 лет лишения свободы. Агентство направило запрос к боевикам после исчезновения внештатного корреспондента. Российские пропагандисты требуют от российских наемников «объективного расследования в связи с недоказанными обвинениями».

Отмечается, что задержанный корреспондент работал фотографом на МИА «Россия сегодня» более года, также сотрудничал с другими российскими СМИ. Его аккредитовали при так называемой «администрации «ЛНР», но его аккредитацию не продлили. Аккредитация при «народной милиции «ЛНР» закончилась еще в феврале.

Как сообщал УНИАН, в чеченских станицах Наурская и Шелковская силовики 26 февраля задержали не меньше девяти человек, которые поставили лайки под видео блогера Тумсо Абдурахманова.