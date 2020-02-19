Связывают и кормят едой с тараканами: в РФ вскрылись издевательства над ветеранами

У многих постояльцев Дома ветеранов отбирают выплаты.

В России сотрудники новосибирского Дома ветеранов постоянно издеваются над лежачими больными.

Читайте такжеНаписал заявление: в России уволился медбрат, фантазировавший об убийстве ветерановКак пишет Сноб, постояльцев привязывают колготками к кроватям, ругаются на них матом, отбирают выплаты по инвалидности и плохо кормят – в еде пенсионеры неоднократно находили тараканов.

Волонтер Дома ветеранов Ирина Шульгина рассказала, что сотрудники часто забирали у людей вещи, поэтому пенсионеры ходили босиком или ползали по палатам на коленках в одном памперсе, без одежды.

«Часто наблюдала и то, как нянечка приносила тяжелобольному еду, он сам есть не мог, и в тарелку заползали тараканы, а нянечка просто уходила», – отметила Шульгина.

После жалоб постояльцев на плохие условия дирекция Дома ветеранов вызывала пенсионеров на разговор.

«Меня два часа допрашивали, но я держалась, потому что это правда. Они орали на меня. А вообще у нас все запуганы и боятся что-нибудь лишнего сказать», – рассказала жительница учреждения Людмила Феоктистова.

Ранее УНИАН сообщал, как в России медбрат фантазировал на форуме о жестоком убийстве ветеранов.