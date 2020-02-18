Россиянин, устроивший резню в церкви: не с той ноги встал, проснулся, радостности не было

Задержанный утверждает, что мысль напасть на людей пришла ему в голову спонтанно.

Россиянин, напавший с ножом на прихожан московского храма Николая Чудотворца, рассказал, что сделал это, потому что «встал не с той ноги».

Видеозапись допроса задержанного опубликовало российское МВД.

Читайте такжеВ России псих с топором заставлял медиков сделать уборку в квартире«Не с той ноги встал. Я проснулся, радостности не было», – заявил он, отвечая на вопрос о причинах своего поступка.

Также в ходе допроса он заявил, что мысль напасть на людей пришла ему в голову спонтанно. По его словам, он не выбирал храм заранее, а просто проходил мимо.

При этом он отметил, что у него не было никакого религиозного мотива и претензий к священнослужителям. Россиянин признался, что употребляет марихуану, но «редко».

«Ну, может, что-то с головой у меня и есть, я не знаю, я не врач», – добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 февраля полиция задержала 26-летнего жителя Липецкой области, который вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться. У него изъяли нож, перчатки и сверток с марихуаной.