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“Не устраивает лицемерие”: россиянин устроил резню в церкви, пострадали два человека

11:05, 16 февраля 2020
Русский міръ
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Россиянин с ножом напал на церковь в Москве / Telegram - LIFE SHOT

В московском храме Николая Чудотворца мужчина с ножом напал на священника и прихожан. В результате нападения пострадали два человека, преступника задержали на месте.

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Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, ссылаясь на источник, нападавшим оказался 26-летний мужчина из Липецка Ефим Ефимов. Он набросился с ножом на батюшку, но его скрутили сами прихожане. По словам свидетелей, нанести удар священнику помешали алтарники. 

Полицейским Ефимов объяснил, что устроил поножовщину из-за того, что его "не устраивает лицемерие". По его словам, теракта он совершать не хотел. 

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