“Не устраивает лицемерие”: россиянин устроил резню в церкви, пострадали два человека

По словам нападавшего, он не хотел совершать теракт.

В московском храме Николая Чудотворца мужчина с ножом напал на священника и прихожан. В результате нападения пострадали два человека, преступника задержали на месте.

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Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, ссылаясь на источник, нападавшим оказался 26-летний мужчина из Липецка Ефим Ефимов. Он набросился с ножом на батюшку, но его скрутили сами прихожане. По словам свидетелей, нанести удар священнику помешали алтарники.

Полицейским Ефимов объяснил, что устроил поножовщину из-за того, что его "не устраивает лицемерие". По его словам, теракта он совершать не хотел.

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