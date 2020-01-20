В России шамана пригласили на курорт для вызова снегопада

Шаман пригласил отдыхающих принять участие в обряде.

Официальное руководство российского олимпийского курорта Красная Поляна в Сочи вызвало "одного из сильнейших шаманов Сибири" Иргашева для того, чтобы он вызвал снег.

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Об этом сообщает сайт "Привет Сочи".

Шаман находился в горах с 11 января, а 15 января он пригласил отдыхающих принять участие в обряде. Шаман якобы обратился к духам леса, воды и огня, отметив что "самое главное - совершать обряд от чистого сердца и приготовить угощение для духов".

К ритуалу присоединились гости курорта, которые через огонь якобы покормили духов хлебом, мясом и сладостями.

Курорт Красная Поляна объяснил приглашение шамана малоснежным началом зимнего периода. Отмечается, что на данный момент катание открыто только на трассах центрального сектора и в горных долинах Цирк-2 и Цирк-3.

Как сообщал УНИАН, шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет «демоном».