"Наблюдал за агонией": следователей РФ заинтересовал доктор, признавшийся в убийстве ветеранов

Мужчина признался, что отключает пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких и наблюдает за их смертью.

Следователи РФ заинтересовались постом на форуме «Двач», в котором один из пользователей, представившийся анестезистом, признался, что умерщвляет пациентов и получает от этого удовольствие.

Как сообщила «Ленте.ру» Мария Меркулова, официальный представитель Следственного управления СКР по Кировской области, начата проверка по факту публикации в СМИ.

Читайте также"Надо было меньше дергаться": в России врачи порезали новорожденного (фото)

Мужчина признался, что отключает пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких и «наблюдает за агонией». Выяснилось, что за этим стоит некий медбрат по имени Сергей, работающий в Кировском областном госпитале для ветеранов войн.

В подтверждение медик прикрепил к посту фотографию, где запечатлен его рабочий костюм, пистолет и бейдж. Также он сообщил, что якобы работает в реанимации.

В то же время глава госпиталя отказался проводить проверку, сославшись на то, что не имеет информации об инциденте.

Между тем источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отметил, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области не выявлено. По словам самих медиков, незаметно отключить современный аппарат ИВЛ сложно, и это моментально заметят другие сотрудники отделения.

Как сообщал УНИАН, в районной больнице города Богданович (Свердловская область РФ) санитары стирали одноразовое белье из морга и выдавали потом живым пациентам, хотя по правилам его следует утилизировать.