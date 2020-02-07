В России заявили, что будут продолжать "защищать русскоязычных"

Россия в 2014 году оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей под предлогом защиты русскоязычного населения.

В МИД РФ заявили, что защита русских и русскоязычных в Украине и странах Балтии остаётся приоритетом внешней политики России.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Защита прав русского и русскоязычного населения, защита наших соотечественников за рубежом является одной из приоритетных задач нашей внешней политики», - заявил Лукьянцев.

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«Это не только ситуация с защитой русскоязычного населения в странах Прибалтики, это и ситуация с соблюдением прав русскоязычного населения в Украине - она доводится до сведения в дипломатической корреспонденции, в письмах по линии наших постоянных представительств», - отметил он.

По словам Лукьянцева, эта работа проводится в письмах по линии верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, в обращениях в адрес комиссара Совета Европы по правам человека, генсекретаря Совета Европы.

“Мы будем продолжать указывать на то, что соответствующие действия в образовательной сфере - что касается школ с русским языком обучения, возможности изучения русского языка - они также будут предметом нашей озабоченности», - заявил Лукьянцев.

Он подчеркнул, что российский МИД стремится не просто говорить, что такая проблема существует и ущемляются права наших соотечественников, а «порой и граждан».

«Мы стремимся указывать на то, что те или иные действия могут быть квалифицированы как нарушение соответствующих обязательств этих государств по тем или иным международным документам. Это касается международных договоров в области прав человека», - сказал Лукьянцев.

Как сообщал УНИАН, Россия в 2014 году оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей под предлогом защиты русскоязычного населения.