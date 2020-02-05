Помог инстинкт и самокат: в Москве школьница обезвредила в лифте полицейского-педофила

Педофил работал в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий ГУ МВД России по Московской области.

В Москве 11-летняя школьница обезвредила самокатом полицейского-педофила, который пристал к ней в лифте жилого дома.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Нападение на ребенка было совершено еще 1 сентября 2018 года. Девочка ждала подруг возле подъезда, чтобы пойти вместе гулять. В какой-то момент она решила вернуться домой. В подъезд за девочкой зашел мужчина, следивший за ней. Оказавшись со школьницей вдвоем в лифте он снял штаны. В ответ девочка со всей силы ударила педофила в пах самокатом. От неожиданности мужчина отступил назад и оказался на лестничной площадке. Двери лифта захлопнулись и школьница благополучно доехала до своего этажа.

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Дома она сразу же все рассказала маме и та обратилась в правоохранительные органы. Правоохранители отследили путь педофила по записям видеокамер и сумели задержать его.

Вскоре выяснилось, что мужчина работал в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий ГУ МВД России по Московской области. Примечательно, что в тот день он как раз проходил врачебную комиссию перед отпуском и даже показывался психиатру. Медики пришли к выводу, что старший сержант здоров и годен к службе.

Полицейский пытался уверить следователей, что в подъезде он просто пытался справить малую нужду. Но запись подъездной камеры опровергла эту версию. Было видно, что мужчина не торопясь проходит ряд подъездов и останавливается именно возле того, где стоит девочка.

За насильственные действия сексуального характера Головинский суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сама же школьница пояснила, что спастись ей помог инстинкт.

Как сообщал УНИАН, в Сочи 59-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе во время новогодних каникул.