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В России ученик планировал массовое убийство в школе

13:03, 24 сентября 2019
Русский міръ
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Полиция вовремя узнала о планах школьника / фото mukachevo.net

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Об этом сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров, передают «РИА Новости».

По его данным, один из учащихся интересовался темой школьного насилия и планировал атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Другие подробности на данный момент нет.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стал 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», Следственный комитет РФ переквалифицировал в статью «Убийство».

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Теги: #Россия#школа#убийство