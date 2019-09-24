В России ученик планировал массовое убийство в школе

Ученик планировал атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

В Кирове Российской Федерации удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ.

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Об этом сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров, передают «РИА Новости».

По его данным, один из учащихся интересовался темой школьного насилия и планировал атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Другие подробности на данный момент нет.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стал 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», Следственный комитет РФ переквалифицировал в статью «Убийство».