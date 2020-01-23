"Говорил, что я самая лучшая": забеременевшая от 10-летнего россиянина школьница рассказала об их отношениях
Беременная школьница из Красноярского края в РФ рассказала об отношениях с предполагаемым отцом своего будущего ребенка - 10-летним мальчиком.
Как сообщает "Лента.ру", малолетняя пара стала гостями телешоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
13-летняя Дарья и Иван учатся в разных школах. Они познакомились в феврале 2019 года и через некоторое время признались друг другу в любви.
"Мы переписывались, гуляли вдвоем, за руку ходили, целовались. Он когда меня в щеку поцеловал, хвастался своим друзьям", — отметила россиянка.
Девочка пояснила, что уже ближе к концу года у них произошла интимная близость в квартире семьи мальчика.
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По словам школьницы, в их отношениях царит взаимопонимание и поддержка. Когда Дарья узнала, что у Ивана гастрит, она постоянно напоминала ему о вреде сладких газированных напитков.
"Когда я загонялась насчет веса, он говорил, что я самая лучшая, и не надо обращать внимание на всех, кто говорит, что толстая", - сообщила девочка.
Она также рассказала, что в школе и городе их отношения регулярно обсуждают в негативном ключе. "Сейчас практически весь город против нас. Они будут специально говорить всякую чушь", - добавила Дарья.
При этом Малахов же упомянул, что члены семьи девочки считают, что отцом ребенка может на самом деле являться ее "взрослый ухажер".
Ранее УНИАН сообщал о факте беременности 13-летней семиклассницы от 10-летнего мальчика в Красноярском крае РФ.