В России семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

По данным издания, дети учатся в разных школах.

В Красноярском крае РФ 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.

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Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, а мальчик в четвертом. Срок беременности девочки составляет семь недель.

Полиции известно о произошедшем, ведомство проводит проверку.

Как сообщал УНИАН, в России 13-летняя девочка забеременела после изнасилования тремя мужчинами.