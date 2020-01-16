В России семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
10:33, 16 января 2020Русский міръ
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По данным издания, дети учатся в разных школах.
REUTERS
В Красноярском крае РФ 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
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Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, а мальчик в четвертом. Срок беременности девочки составляет семь недель.
Полиции известно о произошедшем, ведомство проводит проверку.
Как сообщал УНИАН, в России 13-летняя девочка забеременела после изнасилования тремя мужчинами.
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