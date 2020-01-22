Главную пропагандистку РФ госпитализировали, потому что у нее прихватило сердце во время совещания
14:59, 22 января 2020Русский міръ
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Женщину госпитализировали в институт имени Склифосовского из-за проблем с сердцем.
REUTERS
Главного редактора российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргариту Симоньян госпитализировали в реанимацию.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщину госпитализировать в институт имени Склифосовского из-за проблем с сердцем. Пропагандистку забрали из здания телеканала, поскольку во время совещания ей стало плохо.
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