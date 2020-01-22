Женщину госпитализировали в институт имени Склифосовского из-за проблем с сердцем.

Главного редактора российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргариту Симоньян госпитализировали в реанимацию.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину госпитализировать в институт имени Склифосовского из-за проблем с сердцем. Пропагандистку забрали из здания телеканала, поскольку во время совещания ей стало плохо.

Как сообщал УНИАН, неистовые "креативщики" террористов берут картинку сгоревшего два года назад танка и рассказывают жителям оккупированной Украины, что именно тот броненосец, понятное дело – украинский, обстреливал жилые кварталы Донецка.