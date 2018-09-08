"Пропагандисты" из "ДНР" ежемесячно показывают в новостях подбитый два года назад танк (видео)

Невменяемые "креативщики" террористов берут картинку сгоревшего два года назад танка и рассказывают жителям оккупированной Украины, что именно тот броненосец, понятное дело – украинский, обстреливал жилые кварталы Донецка.

Украинским военным приходится одновременно отражать вражеские атаки и на поле боя, и в информационном пространстве. И бои за сознание не менее ожесточенные. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

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Немой свидетель боев за Марьинку. Наш украинский стоит уже два года в поле. В 2015-м Т-64 подорвался на мине. Экипаж успел выскочить, а машина сгорела. Теперь "ДНРовская" пропаганда на той стороне этот танк подбивает чуть ли не несколько раз в месяц.

"Регулярно в своих выпусках говорят, что они чуть ли не каждый месяц его подбивают".

Больше подробностей с передовой линии фронта на Донбассе смотрите в репортаже Руслана Ярмолюка.