В России школьницу высадили из троллейбуса из-за нехватки рубля на проезд

Девочка только вылечилась после ангины.

В российском Екатеринбурге школьницу выгнали из троллейбуса, поскольку ей не хватило рубля на проезд.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на мать девочки.

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По словам Елены Филанович, ее дочке 15 лет. За девочку вступилась одна из пассажирок, предложив дать ей рубль, однако кондуктор якобы отказалась брать деньги и сказала, что это проблемы ребенка.

Подростка высадили за две остановки до дома, она шла 15 минут после месячной ангины. Мать отметила, что дочь второй день как вышла в школу после болезни.

Как сообщал УНИАН, в Сочи 59-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе во время новогодних каникул.