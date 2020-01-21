В России школьницу высадили из троллейбуса из-за нехватки рубля на проезд
11:29, 21 января 2020Русский міръ
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Девочка только вылечилась после ангины.
Российскую школьницу высадили из троллейбуса / фото: mir24.tv
В российском Екатеринбурге школьницу выгнали из троллейбуса, поскольку ей не хватило рубля на проезд.
Об этом сообщает Lenta со ссылкой на мать девочки.
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По словам Елены Филанович, ее дочке 15 лет. За девочку вступилась одна из пассажирок, предложив дать ей рубль, однако кондуктор якобы отказалась брать деньги и сказала, что это проблемы ребенка.
Подростка высадили за две остановки до дома, она шла 15 минут после месячной ангины. Мать отметила, что дочь второй день как вышла в школу после болезни.
Как сообщал УНИАН, в Сочи 59-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе во время новогодних каникул.
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