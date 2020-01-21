Дочь спикера Путина заявила о "конкретном беспределе" в РФ из-за силовиков

Пескова отметила, что не будет участвовать в митингах до тех пор, пока будет знать, что сама сможет предложить.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что источником произвола правоохранительных органов в России являются российские силовые структуры.

Об этом Пескова сказала в интервью "Форбсу", пишет "Радио Свобода".

"В России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идёт от правоохранительных органов", - сказала она.

По её словам, ни один адекватный человек не способен равнодушно смотреть на действия правоохранителей в отношении граждан.

Что касается участников протестных акций, то дочь пресс-секретаря Путина считает, что среди них "много подростков, которые ничего не понимают в политике и, насмотревшись "каких-то Youtube-каналов", вышли на митинги, чтобы получить "лайки".

Дочь спикера Путина отметила, что не будет участвовать в митингах до тех пор, пока будет знать, что сама сможет предложить.

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"Я считаю, что человек, который хочет что-то поменять, должен, в первую очередь, начать с себя", - говорит она в интервью.

"Я считаю, что если ты выходишь, у тебя должен быть в голове хотя бы какой-то примерный план действий. Это лично моё мнение. Вот, как бы я поступила. Я считаю, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение. Но самое главное, они должны быть услышанными", - сказала она.

Сообщается, что Пескова учится на первом курсе магистратуры МГИМО на факультете международных отношений.