В России на рисующую вагины активистку завели еще одно дело

Девушку обвиняют в пропаганде гомосексуализма.

В России в отношении активистки Юлии Цветковой завели новое дело о пропаганде гомосексуализма в России.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Я/Мы Юлия Цветкова», посвященном ее защите.

Читайте такжеПо мотивам «Лары Крофт»: в сети появился трейлер лесбийской порнопародии (видео)Это третье по счету дело, возбужденное в отношении активистки. В 2019 году на нее уже заводили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Также Цветкова стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии в паблике «Монологи вагины». В настоящее время она находится под домашним арестом. Ее также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Юлия Цветкова – руководитель детского театра «Мерак». Она нескольких пабликов в соцсетях, где публикует посты против гендерных стереотипов, выступает за свободу женщин и женского тела. Цветкова рисовала абстрактные рисунки женского полового органа и публиковала в «Монологах вагины». Паблик призван снять «стигму с вагины и женской физиологии в целом», уточняется в его описании.

Дела в отношении Цветковой стали возбуждать после ее попытки провести фестиваль молодежного искусства «Цвет шафрана», который местные власти блокировали с формулировкой «развратная зараза». Недовольство чиновников вызвал спектакль «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах, а также антимилитаристские постановки, которые упрекнули в критике Советского Союза.

Ранее УНИАН сообщал, что в Лондоне открыли первый в мире музей вагины.