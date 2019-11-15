В Лондоне открыли первый в мире музей вагины (фото, видео)

Посетителям рассказывают, в частности, о мифах и неправильных представлениях о женском органе, и делятся советами личной гигиены.

В Лондоне (Великобритания) открыли первый в мире музей вагины, посвященный гинекологической анатомии.

Об этом пишет The Guardian.

Музей открыли за счет 1 000 неравнодушных, которые пожертвовали почти 50 тысяч фунтов стерлингов.

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По словам директора музея Флоренс Шехтер, мотивация создания пространства была простой: «Я обнаружила, что в Исландии есть музей пениса, но нигде нет эквивалента вагины, поэтому я решила его создать... Я просто обожаю вагины, я – бисексуалка».

Посетителям рассказывают, в частности, о мифах и неправильных представлениях о женском органе, и делятся советами личной гигиены.

Внутри музея много экспонатов из женской анатомии, большой тампон с искусственной кровью и плакаты на стенах. Некоторые из них содержат важные данные относительно результатов опросов женщин на проблемные интимные темы.

После первой выставки администрация музея хочет сосредоточиться на истории менструации, а также нынешних социальных и политических проблемах.

Кроме выставки, в музее запланированы спектакли, чтения феминистической литературы и др. Одно из помещений использовали для тематического магазина, где продается все: начиная с открыток вульвы и заканчивая чашками в форме вагин.

Как сообщал УНИАН, русскоязычный аудиогид заработал в венском дворце-музее Бельведер с начала ноября. Проект, который Украинский институт начал вместе с посольством Украины в Австрии весной этого года, теперь доступен для посетителей венского дворца.