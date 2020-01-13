"Розовый фламинго, дитя заката": премьер РФ Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми птицами (фото)
14:20, 13 января 2020Русский міръ
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На галстуке Медведева разглядели рисунки лебедей кислотно-розового цвета.
В таком галстуке Медведев появился на совещании с вице-премьерами / фото: "Вы слушали маяк"/Telegram
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями.
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На это в понедельник, 13 января, обратили внимание в Telegram-канале «Вы слушали маяк».
На совещании с вице-премьерами в доме правительства Медведев появился в темно-сером костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке, украшенном розовыми птицами.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году во время визита в краснодар Медведев "засветил" свое нижнее белье. На одном из фото журналисты разглядели, что верхняя часть трусов премьера виднеется над ремнем и просвечивается сквозь белую рубашку.
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