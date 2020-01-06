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Появилось видео похищения ягодиц из секс-шопа в России

17:22, 06 января 2020
Русский міръ
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Злоумышленник угрожал продавцу похожим на пистолет предметом

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Неизвестный вынес оттуда силиконовые ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По словам продавца, это один из лучших и самых дорогих товаров в магазине (47,5 тыс. рублей).

Согласно показаниям работницы магазина, грабитель - мужчина в возрасте 23–25 лет, ростом 170 сантиметров.

По данным полиции, злоумышленник угрожал продавцу похожим на пистолет предметом. Возбуждено уголовное дело о разбое. 

Ранее в России у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей.

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