Появилось видео похищения ягодиц из секс-шопа в России
17:22, 06 января 2020Русский міръ
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Возбуждено уголовное дело о разбое.
Злоумышленник угрожал продавцу похожим на пистолет предметом
В сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения из магазина интимных товаров в Москве.
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Неизвестный вынес оттуда силиконовые ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По словам продавца, это один из лучших и самых дорогих товаров в магазине (47,5 тыс. рублей).
Согласно показаниям работницы магазина, грабитель - мужчина в возрасте 23–25 лет, ростом 170 сантиметров.
По данным полиции, злоумышленник угрожал продавцу похожим на пистолет предметом. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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