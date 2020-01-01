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В России у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей

15:46, 01 января 2020
Русский міръ
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Возбуждено уголовное дело / duma.gov.ru

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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«Неизвестный из тележки для продуктов совершил кражу сумки, в которой находились сотовый телефон, 10 миллионов рублей, принадлежащие пенсионерке, а затем скрылся», – сообщили в полиции.

Отмечается, что на данный момент возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Ранее УНИАН сообщал, что как в Сингапуре мужчина пришел в кафе с огромным чемоданом и украл сто пирожков.

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Теги: #Россия#кража