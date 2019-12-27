В России ребенок попросил у отчима еды и получил множество ударов молотком

Всего в семье воспитывается шестеро детей, четверо из которых у супругов общие.

В поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана (РФ) местный житель избил пасынка молотком за просьбу дать немного еды.

Ребенок получил 19 переломов и около месяца приходил в себя, передает "Татарстан 24".

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Само избиение, как выяснили правоохранители, произошло в конце ноября. Именно тогда покалеченного мальчика привезли в больницу. Все это время ребенок приходил в себя от полученных травм.

Несмотря на уверения матери, что сын получил травмы на детской площадке, ее слова изначально вызывали сомнения. Для обычного падения с горки это – слишком серьезные переломы - целых 19. Теперь же, когда пострадавший ребенок смог преодолеть страх перед родственниками и рассказать о произошедшем, дело взяли на контроль компетентные органы.

"По предварительным данным, мальчик из многодетной семьи подвергался систематическим избиениям со стороны своего отчима", – рассказала помощник зеленодольского прокурора Яна Невмержицкая. Она добавила, что ведомство дало органам опеки и попечительства указание отобрать ребенка из семьи и лишить ее родительских прав.

Ранее в Петербурге 25-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.