Ролик с Путиным набрал тысячи дизлайков – и его "прикрутили"

2 января стало известно, что на одном из этапов в видео на НТВ было 34 отрицательных и только 10 тысяч положительных оценок. На момент публикации кнопки «нравится/ не нравится» убрали. Так же как и возможность комментировать.

Российские пропагандистские каналы – Первый канал, НТВ и RT – скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд.

Об этом сообщает DW.

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2 января стало известно, что на одном из этапов в видео на НТВ было 34 отрицательных и только 10 тысяч положительных оценок. На момент публикации кнопки «нравится/ не нравится» убрали. Так же как и возможность комментировать.

На странице Первого канала после обеда 1 января, когда счетчики еще были выключены, выступление Путина набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

Отмечается, что такой способ пропагандисты используют уже второй год подряд. В декабре 2019-го «Россия-24» скрыла счетчик лайков под опубликованной пресс-конференцией Путина.

В 2018 году под роликами с новогодним обращением Путина также были скрытые комментарии и отключены лайки.

Как сообщал УНИАН, после ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина руководство телеканала «Ямал-Регион» предложило корреспонденту Алисе Яровской уволиться.