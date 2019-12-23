В России уволили журналистку после вопроса Путину на пресс-конференции

Еще одна версия, что ее уволили за пост в Facebook с фото президента РФ.

После ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина руководство телеканала «Ямал-Регион» предложило корреспонденту Алисе Яровской уволиться.

Об этом сообщает Znak.com.

Читайте такжеНа пресс-конференцию Путина принесли икону (фото)Отмечается, что Яровская спросила Путина о строительстве моста через реку Обь в рамках проекта Северный широтный ход. Стройку начали весной 2018 года, но позднее заморозили из-за дороговизны. Журналистка упомянула губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, сказав, что чиновник «много делает» для этой стройки, но последнее время о проекте почти ничего не слышно. Она предложила президенту подключить к вопросу «федеральную тяжелую артиллерию». Путин ответил, что проект важный и нужный, но отдельно от других он бы не стал его выделять.

По имеющейся информации, руководству региона не понравилось то, как Яровская упомянула губернатора. Издание также утверждает, что редакция телеканала согласовала журналистке другой вопрос – о возможной федеральной поддержке проекта по строительству железнодорожной ветки от Бованенково до Сабетты. Сейчас он тоже находится в подвешенном состоянии.

Другая версия увольнения Яровской – публикация в Facebook. Во время пресс-конференции журналистка сфотографировала Путина и выложила снимок с подписью: «Не вижу ботокса и филлеров (( выглядит на свои».