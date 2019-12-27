В России служба переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам быть донорами

Представители ЛГБТ-сообщества назвали решение дискриминацией.

В России Служба переливания крови Самарской области установила пожизненный запрет на донорство для гомосексуалов, «наркоманов» и «проституток». Их отнесли к группе риска наряду с людьми с ВИЧ-инфекцией.

Об этом сначала сообщили на сайте клиники, однако спустя некоторое время информация была удалена, пишет журнал Esquire.

Читайте такжеСтал известен мотив зверского убийства российской ЛГБТ-активистки ГригорьевойОтмечается, что замдиректора по медицинской части станции переливания крови Елена Кудинова рассказала, что в клинике есть база людей, которым пожизненно запрещено сдавать кровь. Это база формируется из сведений профильных медицинских учреждений и диспансеров. При этом, Кудинова подчеркнула, что организация работает в соответствии с требованиями Минздрава.

По ее словам, гомосексуалы наиболее подвержены ВИЧ-инфекции, поэтому они не могут быть донорами. О том, как именно в клинике определяют, является ли донор гомосексуалом, доктор не сказала.

Представители ЛГБТ-сообщества назвали решение дискриминацией и отметили, что на законодательном уровне запрета на донорство для гомосексуалов нет.

Ранее УНИАН сообщал, что в США мужчина отсидит 15 лет в тюрьме за сожжение флага ЛГБТ.