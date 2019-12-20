В США мужчина отсидит 15 лет в тюрьме за сожжение флага ЛГБТ

Суд признал его виновным в преступлении на почве ненависти.

В Соединенных Штатах суд признал виновным и приговорил к 15 годам заключения 30-летнего мужчину, который похитил флаг ЛГБТ из церкви в городе Эймс и сжег его возле стрипклуба.

Об этом пишет Zik.

Читайте такжеГермания будет наказывать тюрьмой за попытки "лечить" геевСогласно сообщению, свой поступок злоумышленник Адольфо Мартинез объяснил тем, что враждебно относится к гомосексуалам. Суд признал мужчину виновным в преступлении на почве ненависти, неосторожном использовании огня и в повторном правонарушении.

Как отмечается, в тот летний день мужчина угрожал в стрипклубе людям, туда вызвали правоохранителей. Пока правоохранители ехали, нарушителя выбросили из клуба, а после этого он пошел к городской церкви, где сорвал флаг. Тогда Адольфо вернулся обратно к стрипклубу, где и уничтожил флаг, а также угрожал сжечь сам клуб. На следующий день мужчину арестовали.

Прокурор округа Джессика Рейнольдс заявила, что Мартинез стал первым человеком в истории округа, которую осудили за преступление на почве ненависти.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине впервые завели дело за нарушение равноправия граждан.