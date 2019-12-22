В России детям давали мясо с трупным ядом

Отравленным мясом могли накормить учеников большинства школ Тольятти.

В Тольятти Российской Федерации мясо павших и больных животных поступало в детские сады.

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Об этом сообщает портал «ТЛТгород.ру».

В ходе проверки было изъято более 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов. Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.

Предприниматели скупали в деревнях соседних областей мясо павших животных, вымачивали его в химикатах и приправах, замораживали и продавали.

В итоге в нескольких детских садах Тольятти, Самары и Сызрани по результатам отобранных силовиками проб была выявлена опасная продукция. Таким мясом могли накормить учеников большинства школ Тольятти.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде (Россия) учительница младших классов радикально решила проблему тишины в классе. Она заклеила скотчем рты самым громким, по ее мнению, семерым школьникам.