В России учительница заклеила скотчем рты школьникам, чтоб не шумели

Местные чиновники уже проводят служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

В Волгограде (Россия) учительница младших классов радикально решила проблему тишины в классе. Она заклеила скотчем рты самым громким, по ее мнению, семерым школьникам.

Об этом пишет "Блокнот Волжский.

Инцидент произошел 19 декабря во втором классе местной школы.

Читайте такжеНазвана возможная причина стрельбы у здания ФСБ России

По словам потерпевших, учительница накануне урока была недовольна шумными учениками и предупредила, что при малейшем звуке заклеит им рты скотчем. Вскоре она это и сделала.

О выходке учительницы впоследствии узнали родители детей и пожаловались в профильные органы самоуправления. В управлении администрации заявили, что уже проводят служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, в одной из московских школ учительница накричала на детей в коридоре, которые шумели, и потребовала от них признаться, кто крещен, а кто нет.