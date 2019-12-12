В России планируют снять хип-хоп мюзикл о жизни Пушкина

Съемками займется компания «Кинослово».

В России собираются снять фильм «Пророк» о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп мюзикла.

Читайте такжеНа рождественской ярмарке в оккупированном Донецке продавали бюсты Путина и Ленина (фото)Как передает Интерфакс, займется съемками компания «Кинослово».

«Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия – все будет из пушкинской России», – сообщил продюсер фильма Петр Ануров.

По его мнению, «именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю» Пушкина.

Ранее УНИАН сообщал, что ремейк «Золушки» снимут в формате мюзикла.